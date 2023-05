Golf, Pga Tour: Francesco Molinari al Memorial Tournament

C’è anche Francesco Molinari in Ohio, dove il PGA Tour si sposta a Dublin per la 48esima edizione del Memorial Tournament, in programma dall’1 al 3 giugno. Sul percorso del Muirfield Village Golf Club, l’azzurro proverà ad invertire il trend che lo ha visto uscire al taglio per tre volte nelle ultime cinque presenze e con due piazzamenti in media classifica. Difende l’ultimo dei suoi sette titoli sul circuito (comprensivi di un WGC) il 36enne statunitense Billy Horschel. ma gli occhi sono puntati su Scottie Scheffer. Saranno sul tee di partenza 23 giocatori tra i primi 30 del World Ranking, compresi i primi cinque: oltre a Scheffler, anche Jon Rahm, Rory McIlroy, Patrick Cantlay e Xander Schauffele.