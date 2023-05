Roland Garros 2023, Camila Giorgi si ritira: problema al ginocchio, Pegula al terzo turno

Dura solamente trentasei minuti il secondo turno di Camila Giorgi. La tennista azzurra alza bandiera bianca per un problema al ginocchio destro e si ritira al termine del primo set del match contro la statunitense Jessica Pegula, valevole per il secondo turno del Roland Garros 2023. Epilogo amaro sul Philippe Chatrier per Giorgi, probabilmente un riacutizzarsi del problema al ginocchio che l’aveva già costretta a ritirarsi in quel di Madrid.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE

PRIMO SET – L’inizio di partita è molto difficile per Camila che non riesce ad esprimere il proprio gioco e trova dall’altra parte una Pegula in grande giornata e in grande spolvero. Dopo pochi minuti di partita il primo set è già incanalato sul 4-0 in favore della statunitense che ha anche la palla del 5-0. Qui Giorgi riesce finalmente ad entrare in partita, annulla la palla dello 0-5 e in qualche modo riesce a vincere due games che potrebbero farla entrare dentro al match. Ma Pegula è implacabile al servizio e dopo poco più di mezzora chiude il set con lo score di 6-2. Poi a fine set Camila chiama un medical time out per un problema al ginocchio destro, ma dopo qualche minuto decide di interrompere la partita e di rientrare negli spogliatoi non continuando con il secondo set. Partita finita e ritiro per l’azzurra: il suo Roland Garros termina nel peggiore dei modi.