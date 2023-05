Giorgi-Pegula oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Jessica Pegula nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Dopo il debutto vincente contro Cornet, la tennista azzurra affronta la sua bestia nera. Pegula l’ha infatti sconfitta 7 volte su 9, di cui una nel 2023 a Miami. Proprio il precedente della Florida lascia però ben sperare, soprattutto perché se Giorgi è riuscita a dar filo da torcere all’americana sul cemento, non c’è motivo di pensare che non possa farlo anche su terra rossa. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Pegula, molto più continua e solida. Sottovalutare Camila sarebbe però una follia visto che quando è in giornata fa davvero paura. In palio un posto al terzo turno contro Mertens o Osorio.

Giorgi e Pegula scenderanno in campo oggi (mercoledì 31 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata dalle ore 11.45 sul Court Philippe-Chatrier. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di secondo turno tra Giorgi e Pegula garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.