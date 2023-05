Roland Garros 2023, Giorgi si ritira contro Pegula: cosa succede con le scommesse

Niente da fare per Camila Giorgi, costretta al ritiro contro Jessica Pegula nel match di secondo turno del Roland Garros 2023: ecco cosa succede con le scommesse. Nella sfida dello Chatrier, la tennista azzurra ha perso il primo set con il punteggio di 6-2 e, dopo aver chiesto un Medical Time Out, si è dovuta ritirare per un infortunio al ginocchio. Andiamo a capire allora cosa succede con le scommesse.

Chi ha giocato la vittoria di Pegula non avrà nessun problema, la quota è valida perché la sfida è cominciata. Le scommesse giocate sul primo set sono anch’esse valide dato che si è regolarmente concluso, mentre quelle legate a eventi interni al match nel suo complesso o al secondo set saranno Void, dunque con quota 1 e vincita identica alla cifra scommessa. Il tutto vale anche a livello di multipla: chi ha giocato la vittoria di Pegula prenderà la quota intera (se indovinerà anche gli altri risultati), chi ha scommesso su Giorgi invece la perde.