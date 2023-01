LIVE – Giorgi-Bencic 2-6 5-7, terzo turno Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Giorgi-Schmiedlova, incontro valido per il secondo turno degli Australian Open 2023. Impegno molto difficile per la marchigiana, che vuole centrare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Melbourne. Davanti a lei, infatti, c’è la numero dieci del mondo, recente trionfatrice nel torneo WTA 500 di Adelaide 2 e sempre molto temibile sulle superfici rapide. La svizzera conduce per 3-2 negli scontri diretti e viene data ampiamente favorita dalle quote dei bookmakers. Giorgi è reduce dalle convincenti affermazioni sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova e sulla slovacca Anna Karolina Schmiedlova, partite in cui ha dimostrato di stare molto bene sia tecnicamente sia mentalmente.

L’elvetica, invece, ha dato seguito al trend positivo sconfiggendo prima la bulgara Viktorija Tomova e poi la statunitense Claire Liu. Per la vincente di Giorgi-Bencic ci sarebbe in un ipotetico quarto turno una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la belga Elise Mertens. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match in questione. Giorgi e Schmiedlova sono pianificate come secondo match di giornata sulla Rod Laver Arena. Prima di loro l’incontro tra la russa Varvara Gracheva e la ceca Karolina Pliskova, che apriranno le danze non prima delle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali).

COME SEGUIRE GIORGI-BENCIC IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

GIORGI-BENCIC 2-6 5-7

LA CRONACA GAME, SET & MATCH BENCIC 6-2 7-5 SECONDO SET – Tre match point SECONDO SET – Game che sta filando via troppo veloce: 30-0 SECONDO SET – BREAK BENCIC! Quel clamoroso errore ha fatto girare il game: 5-6 SECONDO SET – Dritto in rete e arrivano due palle break: 15-40 SECONDO SET – Noooo!! A campo completamente libero Camila sbaglia il rovescio: 15-30 SECONDO SET – BREAK GIORGI! Partita riaperta! 5-5 SECONDO SET – Cosa si è inventata Camila! Rovescio lungolinea in allungo e palla break: 30-40 SECONDO SET – Giorgi tiene la battuta e al cambio campo avrà l’ultima opportunità del match: 4-5 SECONDO SET – Questa volta riesce a tenere Bencic: 3-5 SECONDO SET – E ora una buona prima di servizio per ritornare a palla game: Ad-40 SECONDO SET – Ace! Va via anche questa: 40-40 SECONDO SET – Se ne va il rovescio della svizzera e torna ad avere palla break Camila: 40-40 SECONDO SET – Bencic non concretizza un paio di occasioni per vincere il game: 40-40 SECONDO SET – Annullata con una seconda molto rischiosa da parte di Bencic: 40-40 SECONDO SET – Gran punto di Giorgi, anche se Bencic sbaglia un passante gestibile. Arriva la palla break che potrebbe riaprire il match: 30-40 SECONDO SET – Lungo scambio, alla fine sbaglia l’azzurra: 15-15 SECONDO SET – Subito propositiva, aggressiva Camila: 0-15 SECONDO SET – E Camila recupera da 15-40 e resta in partita: 3-4 SECONDO SET – Annullate entrambe: 40-40 SECONDO SET – Ancora il rovescio incrociato di Bencic e due palle break per quasi chiudere il match: 15-40 SECONDO SET – Alla terza occasione utile tiene Bencic: 2-4 SECONDO SET – Un paio di errori, compreso un doppio fallo: 40-30 SECONDO SET – Serve bene la svizzera, tre palle per allungare: 40-0 SECONDO SET – Giorgi prova a restare in scia: 2-3 SECONDO SET – Questa volta Bencic gioca alla grande e non si fa sorprendere: 1-3 SECONDO SET – Molto bene la svizzera: 40-0 SECONDO SET – BREAK BENCIC! Torna prontamente avanti la svizzera: 1-2 SECONDO SET – Camila annulla una palla break ma ne arriva un’altra: 40-Ad SECONDO SET – BREAK GIORGI! Pronta reazione dell’azzurra: 1-1 SECONDO SET – Ottima risposta di Camila: 15-40 e due palle break SECONDO SET – Splendido rovescio dal centro campo che lascia ferma la Bencic: 15-30 SECONDO SET – BREAK BENCIC! Doppio fallo e subito break della Bencic in apertura di secondo set: 0-1 SECONDO SET – Dritto lungolinea vincente della svizzera e due palle break: 15-40 PRIMO SET BENCIC 6-2 PRIMO SET – In 39 minuti il primo set è della svizzera: 2-6 PRIMO SET – Set point: 40-30 PRIMO SET – BREAK BENCIC! Splendido rovescio vincente di Bencic, che ottiene un altro break: 2-5 PRIMO SET – La svizzera ha due occasioni per allungare ancora: 15-40 PRIMO SET – Va fuori giri con il dritto l’azzurra ed è game Bencic: 2-4 PRIMO SET – Peccato, Camila si apre il campo con il rovescio ma sbaglia la direzione del colpo con cui chiudere: 40-30 PRIMO SET – Tentativo di palla corta che non va a buon fine per la svizzera e Camila tiene: 2-3 PRIMO SET – Consolida il break appena ottenuto Bencic: 1-3 PRIMO SET – BREAK BENCIC! Alla terza occasione l’elvetica riesce a strappare il servizio alla nostra: 1-2 PRIMO SET – Altra palla break e questa volta la svizzera sbaglia con il rovescio: 40-40 PRIMO SET – Sbaglia con il dritto Bencic: 40-40 PRIMO SET – L’azzurra offre la prima palla break dell’incontro: 40-Ad PRIMO SET – Prima situazione di pericolo per Camila, brutto errore e 0-30 PRIMO SET – Bencic tiene ai vantaggi, senza però annullare palle break: 1-1

PRIMO SET – Buon primo game giocato dall’azzurra, che tiene a quindici: 1-0

PRIMO SET – Si inizia con Camila al servizio.

02:40 – Un saluto a tutti nottambuli che seguiranno il match di Camila Giorgi. Pliskova si è sbarazzata facilmente di Gracheva nel match d’apertura sulla Rod Laver Arena. Tra pochi minuti tocca alla marchigiana scendere in campo.