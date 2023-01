Australian Open 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money degli Australian Open 2023, primo Slam della stagione in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Insieme a campioni del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Iga Swiatek, sono ben dieci gli azzurri di diritto ammessi al tabellone principale. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini in campo maschile e di Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in quello femminile. A quest’elenco si sono aggiunti anche Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini, bravissimi a superare tre turni molto ostici all’interno delle qualificazioni per guadagnarsi un posto al sole nel main draw.

Tra gli uomini il campione in carica è proprio lo spagnolo Rafael Nadal, che un anno fa sconfisse nell’ultimo atto il russo Daniil Medvedev dopo una clamorosa battaglia di cinque set. Tra le donne, invece, non difenderà il titolo conquistato dodici mesi fa la padrona di casa Ashleigh Barty, ex numero uno del mondo ritiratasi dal tennis poche settimane dopo quel trionfo sulla statunitense Danielle Collins. Il prize money complessivo degli Australian Open 2023 toccherà la cifra di 48.3 milioni di euro, da distribuire tra tutti i vari tabelloni principali (inclusi i doppi) e quelli cadetti di singolare maschile e femminile. L’aumento è del 3.4 % rispetto alla passata edizione. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro nel dettaglio e dei punti valevoli per le classifiche ATP e WTA.

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2023 SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE

PRIMO TURNO – 68.880 € (10/10 punti)

SECONDO TURNO – 102.970 € (45/70 punti)

TERZO TURNO – 147.750 € (90/130 punti)

OTTAVI DI FINALE – 219.270 € (180/240 punti)

QUARTI DI FINALE – 359.930 € (360/430 punti)

SEMIFINALISTA – 599.600 € (720/780 punti)

FINALISTA – 1.053.380 € (1200/1300 punti)

VINCITORE/VINCITRICE – 1.924.500 € (2000/2000 punti)