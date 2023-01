Giorgi-Bencic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Belinda Bencic nel terzo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Impegno molto difficile per la marchigiana, che vuole centrare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Melbourne. Davanti a lei, infatti, c’è la numero dieci del mondo, recente trionfatrice nel torneo WTA 500 di Adelaide 2 e sempre molto temibile sulle superfici rapide. La svizzera conduce per 3-2 negli scontri diretti e viene data ampiamente favorita dalle quote dei bookmakers.

Giorgi è reduce dalle convincenti affermazioni sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova e sulla slovacca Anna Karolina Schmiedlova, partite in cui ha dimostrato di stare molto bene sia tecnicamente sia mentalmente. L’elvetica, invece, ha dato seguito al trend positivo sconfiggendo prima la bulgara Viktorija Tomova e poi la statunitense Claire Liu. Per la vincente ci sarebbe in un ipotetico quarto turno una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la belga Elise Mertens.

Giorgi e Bencic scenderanno in campo oggi (sabato 21 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sulla Rod Laver Arena. Prima di loro l’incontro tra la russa Varvara Gracheva e la ceca Karolina Pliskova, che apriranno le danze non prima delle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di terzo turno tra Giorgi e Bencic. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.