Tabellone femminile Australian Open 2023: Swiatek testa di serie numero uno, sei italiane al via

Il tabellone principale femminile degli Australian Open 2023, in programma sui campi di Melbourne Park dal 16 al 30 gennaio. In un circuito rimasto orfano della detentrice del titolo Ashleigh Barty, la numero uno del mondo Iga Swiatek cerca di trionfare per la prima volta “Down Under”. Sei le azzurre presenti nel main draw, con Martina Trevisan unica di essere compresa tra le teste di serie. Poi abbiamo Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed infine Lucrezia Stefanini, al suo esordio in un tabellone principale slam dopo aver superato brillantemente le qualificazioni. Di seguito il tabellone completo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE AUSTRALIAN OPEN FEMMINILE 2023

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Swiatek vs Niemeier

Udvardy vs Osorio

(Q) vs (Q)

Andreescu vs (25) Bouzkova

(22) Rybakina vs Cocciaretto

Juvan vs (Q)

Muchova vs (Q)

Kalinskaya vs (13) Collins

(11) Badosa vs McNally

Rakhimova vs Baindl

Bondar vs Bogdan

Yastremska vs (17) Ostapenko

(29) Zheng vs Galfi

Pera vs (WC) Uchijima

Raducanu vs Korpatsch

Siniakova vs (7) Gauff

(3) Pegula vs Cristian

(Q) vs Sasnovich

(Q) vs Gadecki

Kostyuk vs (28) Anisimova

(20) Krejcikova vs (Q)

(WC) Gibson vs (Q)

Kalinina vs (Q)

Van Uytvanck vs (15) Kvitova

(10) Keys vs Blinkova

Xin.Wang vs (WC) Hunter

Tomljanovic vs Podoroska

Kenin vs (24) Azarenka

(32) Teichmann vs Dart

Zhu vs Marino

Kucova vs (Q)

Yuan vs (6) Sakkari

PARTE BASSA

(8) Kasatkina vs Gracheva

(Q) vs Maria

Cirstea vs Putintseva

Xiy.Wang vs (30) Pliskova

(23) Zhang vs Tig

Martic vs Golubic

Rodina vs (Q)

Zanevska (9) Kudermetova

(16) Kontaveit vs Grabher

Sherif vs Linette

(WC) Parry vs (WC) Townsend

(19) Bonaventure vs (19) Alexandrova

(27) Begu vs Zheng

Bronzetti vs Siegemund

Fernandez vs Cornet

(Q) vs (4) Garcia

(5) Sabalenka vs Martincova

Rogers vs (Q)

Davis vs Kovinic

Muguruza vs (26) Mertens

(21) Trevisan vs (Q)

Pavlyuchenkova vs Giorgi

Liu vs Brengle

Tomova vs (12) Bencic

(14) Haddad Maia vs Parrizas Diaz

Stephens vs Potapova

Vekic vs (Q)

Paolini vs (18) Samsonova

(31) Kanepi vs (WC) Birrell

L.Fruhvirtova vs (WC) Fourlis

Riske-Amritraj vs Vondrousova

Zidansek vs (2) Jabeur