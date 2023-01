Australian Open 2023: calendario, programma, date, orari, copertura tv e streaming

Tutto pronto per gli Australian Open 2023, primo vero appuntamento della nuova stagione tennistica. I migliori giocatori del mondo si sfideranno a Melbourne nel primo slam del 2023, che offre tanti punti, un ricco montepremi e soprattutto un posto nella storia. L’uomo da battere sarà ovviamente Novak Djokovic, ma attenzione anche al campione in carica Rafa Nadal. Occhi puntati anche su Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, mentre non ci sarà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Per quanto riguarda gli azzurri, le speranze saranno riposte soprattutto in Sinner, Berrettini e Musetti. Tra le donne, invece, tutti vanno a caccia della numero uno al mondo Iga Swiatek. Ciò su cui non ci sono dubbi è che ci sarà una nuova campionessa dato che la vincitrice uscente, Ashleigh Barty, si è ritirata. La copertura televisiva degli Australian Open sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); live streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sui match degli italiani, con annessi highlights a completare il servizio. Informazioni e news, inoltre, sull’evoluzione generale dello Slam aussie.

CALENDARIO E PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2023 (ATP E WTA)

LUNEDI 16 GENNAIO – Primo turno

MARTEDI 17 GENNAIO – Primo turno

MERCOLEDI 18 GENNAIO – Secondo turno

GIOVEDI 19 GENNAIO – Secondo turno

VENERDI 20 GENNAIO – Terzo turno

SABATO 21 GENNAIO – Terzo turno

DOMENICA 22 GENNAIO – Ottavi di finale

LUNEDI 23 GENNAIO – Ottavi di finale

MARTEDI 24 GENNAIO – Quarti di finale

MERCOLEDI 25 GENNAIO – Quarti di finale

GIOVEDI 26 GENNAIO – Semifinali femminili

VENERDI 27 GENNAIO – Semifinali maschili

SABATO 28 GENNAIO – Finale femminile

DOMENICA 29 GENNAIO – Finale maschile