LIVE – Berrettini-Fritz 6-6, finale United Cup 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Fritz, terzo singolare di Italia-Stati Uniti in occasione della finale di United Cup 2023. Il romano è chiamato a rifarsi immediatamente dopo la sconfitta subita per mano del greco Stefanos Tsitsipas, riuscito a rimontargli un set di svantaggio. La partita non è affatto semplice contro il top ten americano, campione in carica del Masters 1000 di Indian Wells e recente finalista alle ATP Finals di Torino. I pronostici sono leggermente dalla parte del californiano, che può vantare un bilancio favorevole negli scontri diretti (2-0).

Berrettini è pronto a cogliere la sfida. Nonostante l’ultimo match perso con rimpianti, infatti, il tennista capitolino è sembrato in grande spolvero negli ultimi giorni con i colpi d’inizio gioco, fondamentali a maggior ragione contro uno come Fritz. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match in questione. I due giocatori sono pianificati sul cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney come terzo match di giornata. L’inizio è fissato non prima delle ore 07:30 italiane (le 17:00 locali).

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

BERRETTINI-FRITZ 6-6

PRIMO SET (TIE-BREAK): Non ci voleva il doppio fallo di Matteo: 0-2

PRIMO SET (TIE-BREAK): Primo punto per Fritz: 0-1

PRIMO SET – Giusto epilogo di questo primo set dominato dai servizi: 6-6

PRIMO SET – Fritz continua il suo dominante primo set con la prima. Già nove aces: 5-6

PRIMO SET – Matteo non trema e aggancia l’americano: 5-5

PRIMO SET – Purtroppo arrivano due brutti errori dell’azzurro. Fritz tiene: 4-5

PRIMO SET – Doppio fallo di Fritz ed è 30-30. Mini occasione, forse.

PRIMO SET – Anche Matteo sembra essere più incisivo rispetto alle prime fasi: 4-4

PRIMO SET – Fritz ancora solido con la prima: 3-4

PRIMO SET – Berrettini tiene per la prima volta senza dover annullare palle break: 3-3

PRIMO SET – Fritz senza alcun patema questa volta: 2-3

PRIMO SET – Di nuovo le annulla entrambe l’azzurro. Poi l’ace e tiene la battuta: 2-2

PRIMO SET – L’azzurro ancora in difficoltà, Fritz molto propositivo in risposta. Altre due palle break: 15-40

PRIMO SET – Lo statunitense ancora ai vantaggi. Per ora ingiocabile con la prima, ma molto carente con la seconda: 1-2

PRIMO SET – Recupera bene l’azzurro, che tiene ai vantaggi: 1-1

PRIMO SET – Matteo con coraggio le annulla entrambe: 40-40

PRIMO SET – Matteo sbaglia con il rovescio e concede subito due palle break: 15-40

PRIMO SET – Fritz tiene il servizio ai vantaggi nonostante ben tre aces nel game: 0-1

07:30 – Buongiorno a tutti i lettori di Sportface. Italia sotto 2-0 dopo i primi due singolari, Matteo Berrettini deve vincere con Fritz per restare in corsa.