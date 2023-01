Djokovic-Korda oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Novak Djokovic affronterà Sebastian Korda nella finale del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023. Il serbo ha ricominciato nello stesso modo in cui ci aveva lasciato circa due mesi fa a Torino, ossia vincendo e convincendo. In una settimana in cui ha disposto facilmente anche di tennisti del calibro di Shapovalov e soprattutto Medvedev viene al momento difficile pensare che Korda possa creargli qualche fastidio. Però stiamo comunque parlando di un giovane tennista in ascesa e che in questi giorni ad Adelaide non ha ancora perso un set nei suoi quattro incontri. Djokovic in Australia nel corso degli ultimi anni è stato, di fatto, imbattibile. Vediamo se, a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, riuscirà a portare a casa un altro titolo.

Djokovic e Korda scenderanno in campo per il loro match di semifinale oggi, domenica 8 gennaio, alle ore 08:30. Sono due le emittenti che hanno acquisito i diritti televisivi del torneo, ovvero SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione.