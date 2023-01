Berrettini-Fritz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Taylor Fritz nel terzo singolare di Italia-Stati Uniti, finale della United Cup 2023. Il romano è chiamato a rifarsi immediatamente dopo la sconfitta subita per mano del greco Stefanos Tsitsipas, riuscito a rimontargli un set di svantaggio. La partita non è affatto semplice contro il top ten americano, campione in carica del Masters 1000 di Indian Wells e recente finalista alle ATP Finals di Torino. I pronostici sono leggermente dalla parte del californiano, che può vantare un bilancio favorevole negli scontri diretti (2-0). Berrettini è pronto a cogliere la sfida. Nonostante l’ultimo match perso con rimpianti, infatti, il tennista capitolino è sembrato in grande spolvero negli ultimi giorni con i colpi d’inizio gioco, fondamentali a maggior ragione contro uno come Fritz.

Berrettini e Fritz scenderanno in campo nella mattina di domenica 8 gennaio. I due giocatori sono pianificati sul cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney come terzo match di giornata. L’inizio è fissato non prima delle ore 07:30 italiane (le 17:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi oltre all’intera fase finale. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match della United Cup 2023. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Berrettini e Fritz. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della prestigiosa competizione a squadre.