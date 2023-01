Tabellone Wta Auckland 2023: Gauff guida il seeding, Cocciaretto unica italiana

Il tabellone del Wta 250 di Auckland 2023, torneo che apre il nuovo anno sul cemento neozelandese, in programma dal 2 all’8 gennaio. Considerando che tutte le big sono in Australia, divise tra United Cup e Wta 500 di Adelaide, ad Auckland il livello è complessivamente più basso. Non mancano però le tenniste di prestigio, dalla numero 7 del mondo Coco Gauff, che guida il seeding, ad una campionessa slam come Sloane Stephens, seconda testa di serie. L’unica tennista azzurra in tabellone è Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro la russa Blinkova. Di seguito il tabellone e gli accoppiamenti.

COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE WTA AUCKLAND 2023

PRIMO TURNO

(1) Gauff vs Maria

Xinyu Wang vs (WC) Kenin

(WC) V. Williams b. (Q) Volynets 7-6(4) 6-2

Zhu b. (6) Brengle 4-6 7-6(6) 6-4

(4) Pera vs (Q) Kuzmova

Raducanu vs L. Fruhvirtova

Zidansek vs Davis

(Q) Hibino vs (7) Kovinic

(8) Marino b. Galfi 6-3 7-6(7)

(Q) Bonaventure b. McNally 5-7 6-4 6-4

Grabher b. Martincova 5-7 6-1 6-2

(3) Fernandez b. B. Fruhvirtova 6-1 6-1

(5) Xiyu Wang vs Muchova

(WC) Routliffe vs (Q) Ruse

Cocciaretto vs Blinkova

(Q) Masarova vs (2) Stephens