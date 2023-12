LIVE – Sorteggio Europei 2024, tutti i gironi con l’Italia (DIRETTA)

La diretta live del sorteggio degli Europei 2024: ecco tutti i gironi con l’Italia che conoscerà le proprie rivali. Ad Amburgo, nella Elbphilharmonie, si conosceranno gli attesissimi sei gruppi di Euro 2024 in Germania e gli azzurri, rappresentati dal ct Spalletti e dal presidente della Figc Gravina, scopriranno i propri avversari, partendo purtroppo dalla quarta fascia. In fascia uno troviamo Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna, in fascia due troviamo Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria, in fascia tre troviamo Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, quindi in fascia quattro Italia, Serbia, Svizzera e le tre vincitrici dei playoff di marzo. Appuntamento alle ore 18 di sabato 2 dicembre.

