Adrien Rabiot al Milan di Massimiliano Allegri è una suggestione che potrebbe concretizzarsi: ecco la situazione

Adrien Rabiot dell’Olympique Marsiglia è stato messo sul mercato da Roberto De Zerbi dopo la lite con Jonathan Rowe. Il tecnico ex Sassuolo e Brighton non vuole rovinare l’atmosfera che c’è nello spogliatoio e per questo ha deciso di sacrificare i due calciatori per il bene collettivo.

Nell’estate del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan viene automatico accostare Rabiot ai rossoneri, dato che si dai tempi della Juventus il centrocampista francese era uno dei pupilli più importanti del tecnico livornese, capace di rilanciarlo anche nel momento peggiore.

Rabiot torna con Allegri: c’è però un ostacolo

Rabiot e Rowe sono stati separati a fatica e la decisione del club, avallata da De Zerbi, è quella di accompagnare entrambi alla porta. Come detto, il Milan ha già cominciato ad informarsi per cercare di regalare a Massimiliano Allegri il suo tanto amato centrocampista.

Secondo Orazio Accomando, Rabiot è da considerare un obiettivo principale per Allegri, ma pensare ad un accordo immediato è utopistico. Al netto dei primi contatti, manca ancora la prima offerta e soprattutto bisognerà convincere il calciatore ad abbassarsi l’ingaggio.

Anche Rowe, coinvolto nella rissa con Rabiot, potrebbe finire in Italia. Il calciatore era finito nel mirino della Juventus che però ha preferito puntare su David del Lille. Sull’inglese invece persiste l’interesse del Bologna di Vincenzo Italiano e della Roma di Gian Piero Gasperini.