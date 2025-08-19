Martedì 19 luglio pieno zeppo di appuntamenti da non perdere per lo sport in tv: di seguito il programma di tutto quello che c’è da vedere quest’oggi.

Lo sport continua a regalare appuntamenti imperdibili anche nel corso di questo agosto 2025. Chiusa la parentesi di Cincinnati, il tennis non si ferma ma anzi entra nel vivo. Iniziano i primi appuntamenti degli US Open ma non solo. Si cominciano a scaldare i motori anche della Champions League con le gare dei playoff. Questo e molto altro attende tutti gli appassionati nel corso di questo 19 agosto.

Dal tennis al calcio, passando per nuoto e basket: il programma di martedì 19 agosto

08.30 Nuoto, Mondiali juniores 2025: prima giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Basket femminile, Europei U16 2025: Italia vs Belgio – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.

15.00 Ciclismo, Tour du Limousin: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Tennis, WTA Cleveland 2025: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

17.00 Tennis, US Open 2025: primo turno di qualificazioni uomini – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su Supertennix. (Zeppieri vs Habib 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Travaglia vs Damm 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, US Open 2025: primo turno di qualificazioni donne – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su Supertennix. (Brancaccio vs Hon 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Stefanini vs Diatchenko 2° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Pedone vs Chwalinska 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Nuoto, Mondiali juniores 2025: prima giornata (sessione serale) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e differita tv su RaiSport HD dalle 20.00.

17.00 Tennis, US Open 2025: ottavi e quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Musetti/McNally vs Osaka/Monfils 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem 2025: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennix (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. (Darderi vs McDonald 2° match non prima delle 22.00 italiane; Arnaldi vs van de Zandschulp 3° match e inizio programma dalle 20.00 italiane; Sonego vs Dostanic 4° match e inizio programma alle 20.00 italiane; Bellucci vs Munar 4° match e inizio programma alle 20.00 italiane)

23.00 Tennis, WTA Monterrey 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Jeanjean 3° match e inizio programma dalle 23.00 italiane)

21.00 Calcio, Playoff Champions League 2025: Rangers vs Bruges – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Playoff Champions League 2025: Ferencvaros vs Qarabag – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Playoff Champions League 2025: Stella Rossa vs Pafos – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, LaLiga 2025-2026: Real Madrid vs Osasuna – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.