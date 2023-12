Atalanta, Zappacosta e De Ketelaere migliorano: domani possibile ritorno in gruppo

L’Atalanta si è allenata al centro sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia in vista del match di lunedì contro il Torino. Migliorano le condizioni di Davide Zappacosta e Charles De Ketelaere che hanno svolto un lavoro individuale in campo e domani potrebbero tornare con il gruppo per la trasferta. Sead Kolasinac si è allenato a parte in palestra, ma verrà rivalutato domani: la rifinitura rappresenterà il test decisivo per capire se il bosniaco riuscirà a stringere i denti. Saranno indisponibili Rafael Toloi e José Palomino. In porta tornerà Juan Musso, a centrocampo spazio a De Roon ed Ederson. Domani la squadra si allenerà ancora a porte chiuse al pomeriggio al Centro Bortolotti e poi partirà per il ritiro in terra piemontese.