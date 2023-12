Europei 2024, Buffon: “Amerò per sempre la Germania, qui ho provato la mia più grande gioia”

“Sono molto felice di essere qui. In Germania è dove ho provato la mia più grande gioia da calciatore, è la gioia di tutto il mio paese e amerò questo paese per sempre”. Gianluigi Buffon è tra le dieci leggende che calcano il palco di Amburgo, sede dei sorteggi degli Europei 2024. Il capo delegazione della Nazionale ha portato il trofeo vinto dagli azzurri campioni in carica e ha ricordato il trionfo ai Mondiali 2006: “Mi aspetto che ci sia una grande organizzazione e grandissime partite”.