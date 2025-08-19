Il capitano della Virtus Bologna lascia il basket a 39 anni. Unico italiano ad aver vinto un titolo NBA, è considerato una leggenda dello sport azzurro.

Dopo settimane di voci, è arrivato l’annuncio ufficiale: Marco Belinelli si ritira dal basket giocato. Il 39enne capitano della Virtus Bologna, dove aveva mosso i primi passi nel 1997 e dove ha chiuso la carriera, ha scelto i social per dare l’addio con parole cariche di emozione: “Ho messo il cuore, ogni briciolo di me stesso. La pallacanestro mi ha dato tutto e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio, ma è il momento”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Un messaggio che ha commosso i tifosi e il mondo dello sport, ricordando il percorso di un campione unico: nel 2014, con i San Antonio Spurs, Belinelli è stato il primo (e finora unico) italiano a conquistare un anello NBA. “Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Ai più giovani lascio un sogno: fate in modo che ne valga la pena”, ha aggiunto.

Non si è fatto attendere il commento del presidente FIP Gianni Petrucci: “Belinelli ci ha reso famosi nel mondo. Per lui ci sarà sempre un posto in Nazionale, in futuro avrà un ruolo importante. È un mito”.

Con l’addio di Belinelli si chiude un’epoca: quella di un giocatore che ha saputo portare l’Italia del basket sulla mappa mondiale.