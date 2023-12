Regolamento sorteggio Europei 2024 con l’Italia: ecco come funziona

Il regolamento del sorteggio degli Europei 2024 con l’Italia pronta a conoscere le proprie avversarie: ecco come funziona ad Amburgo per Euro 2024 in Germania. La Nazionale insieme ad altre venti squadre, in attesa delle tre che usciranno fuori dai playoff di marzo, è pronta a scoprire le tre rivali del proprio gruppo, ricordando come purtroppo gli azzurri partano dalla quarta fascia. Per quanto riguarda i gironi, sono sei i gruppi da quattro squadre, e quattro le fasce che contengono sei nazionali in ognuna.

SEGUI LA DIRETTA

REGOLAMENTO

In prima fascia c’è la Germania padrona di casa e le cinque migliori prime classificate delle qualificazioni. Nella seconda fascia le altre cinque prime classificate delle qualificazioni e la migliore seconda classificata delle qualificazioni. Nella terza fascia troviamo altre sei seconde classificate delle qualificazioni, infine in quarta fascia ci sono le rimanenti seconde classificate tra cui l’Italia e le tre dei playoff che conosceremo più avanti, ma che saranno già inserite in modo dunque anonimo, con il riferimento a uno dei tre percorsi degli spareggi per rendere chiaro fin da subito quale quartetto di possibili squadre finirà nel raggruppamento in questione tra le dodici partecipanti. Le ultime tre caselle, dunque, saranno riempite al termine dei playoff.

Come è ovvio che sia, ciascuna delle teste di serie saranno inserite in ognuno dei gruppi da A a F. In ciascun gruppo sarà inserita una squadra dalla seconda fascia, una squadra della terza fascia e una della quarta fascia, esaurendo così le ventiquattro compagini partecipanti. L’Italia dunque affronterà una squadra della prima fascia, una della seconda fascia e una della terza fascia, visto che è stata inserita in quarta fascia. Non ci sono paletti di sorta oltre a quello relativo alle fasce. Dal sito Uefa: “Sono necessarie altre sei fasce (A, B, C, D, E, F) per stabilire la posizione della rispettiva squadra in ciascun girone. Le urne B-F contengono quattro palline ciascuna per rappresentare le posizioni disponibili in ciascun gruppo (ad esempio B1, B2, B3 e B4). L’urna A contiene solo tre palline per le posizioni A2, A3 e A4 nel Gruppo A, poiché la Germania occuperà la posizione A1”.