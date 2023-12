Gigante femminile Tremblant 2023, risultati e classifica prima manche: Brignone in testa davanti a Hector

Federica Brignone è davanti a tutti nella prima manche del gigante a Mont-Tremblant, in Canada, sesto appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023/2024. Poca visibilità in cima al tracciato, che ha provocato un ritardo di un quarto d’ora della partenza. Su una neve piuttosto pesante, l’azzurra fa segnare un ottimo 1:06.50, rifilando 11 centesimi a Hector, seconda in 1:06.61, e tre decimi a Lara Gut, terza in 1:06.85. Quarta Vlhova, a 40 centesimi, e quinta Shiffrin, a quasi mezzo secondo. Buona prova di Marta Bassino, che è settima a 96 centesimi da Brignone. Molto bene Goggia, scesa con la pettorina numero 18, in nona posizione a 1.4 dalla vetta. Per quanto riguarda le altre azzurre, sorpresa Melesi, che va forte e fa segnare un grande 1:08.69 qualificandosi con il 14° tempo. Platino è dentro. mentre Zenere fuori per pochi centesimi. Da segnalare le cadute di Bucik e Holtmann, scese per ottava e nona. Distacchi molto ampi, con Robinson 13ª a oltre due secondi, 2.17, dal primo posto. In grande crescita nel gigante la 2004 Ljutic, con pettorina numero 28, che è 17ª a 2.33 dalla testa. Le padrone di casa Grenier e Richardson sono sesta e dodicesima e in piena lotta per due piazzamenti nella top ten. La seconda manche andrà in scena alle 20:15 ora italiana.

1. Brignone 1:06.50

2. Hector 1:06.61

3. Gut 1:06.85

4. Vlhova 1:06.90

5. Shiffrin 1:06.97

6. Grenier 1:07.27

7. Bassino 1:07.46

8. Gritsch 1:07.89

9. Goggia 1:07.91

10. Direz 1:08.26

14. Melesi 1:08.69

30. Platino 1:09.73

36. Zenere 1:10.10