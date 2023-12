Europei 2024: tutti i gironi completi con l’Italia

Ad Amburgo si svelano i gironi completi degli Europei 2024: eccoli di seguito nella loro interezza, A, B, C, D, E e F, ciascuno da quattro squadre per un totale di 24 nazionali, con l’Italia protagonista e inserita dalla quarta fascia. In prima fascia Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra; in seconda fascia Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria; in terza fascia Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca; in quarta fascia Italia, Serbia, Svizzera e le tre vincitrici dei playoff di marzo. Di seguito ecco la composizione dei gironi per la rassegna continentale che si terrà in Germania da venerdì 14 giugno a domenica 17 luglio.

GIRONE A

Germania

Ungheria

Scozia

Svizzera

GIRONE B

Spagna

Albania

Croazia

Italia

GIRONE C

Inghilterra

Danimarca

Slovenia

Serbia

GIRONE D

Francia

Austria

Olanda

Vincente playoff tra Polonia/Galles/Finlandia/Estonia

GIRONE E

Belgio

Romania

Slovacchia

Vincente playoff tra Israele/Bosnia/Ucraina/Islanda

GIRONE F