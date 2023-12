Sorteggio Europei 2024: tutte le possibili avversarie dell’Italia

Tutto pronto per il sorteggio degli Europei 2024: ecco tutte le possibili avversarie dell’Italia nel girone che sarà dunque reso noto ad Amburgo insieme agli altri cinque. Gli azzurri, come ben sappiamo, sono purtroppo inseriti in quarta fascia in seguito all’esito delle qualificazioni a Euro 2024, per questo motivo, così come prescritto dal regolamento, affronteranno una squadra della prima fascia, una della seconda fascia e una della terza fascia e la Nazionale sarà pertanto inserita in un raggruppamento tra A e F, in cui saranno prima state sorteggiate una testa di serie e altre due selezioni dalle altre due fasce. Andiamo allora a scoprire le possibili avversarie dell’Italia, ricordando come non potrà affrontare, appartenendo alla stessa fascia, Serbia, Svizzera e le tre vincitrici dei playoff.

POSSIBILI AVVERSARIE ITALIA SORTEGGIO EURO 2024

UNA SQUADRA TRA: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

UNA SQUADRA TRA: Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria

UNA SQUADRA TRA: Paesi Bassi, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca