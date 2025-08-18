La Coppa Italia vede altre due squadre di Serie A proseguire nel tabellone: friulani e piemontesi ai sedicesimi

La Coppa Italia saluta il calcio estivo con le vittorie di Udinese e Torino. I bianconeri hanno superato la Carrarese per 2-0 mente i granata hanno avuto la meglio di misura con il Modena, autore di una partita coraggioso ma non abbastanza da legittimare il passaggio del turno.

Ricordiamo che nel tardo pomeriggio si sono disputate anche Audace Cerignola-Verona e Spezia-Sampdoria con gli scaligeri e gli spezzini che hanno vinto ai calci di rigore. Come detto, questo lunedì 18 agosto è l’ultimo giorno di Coppa Italia per quest’estate, lasciando ora spazio al campionato.

Coppa Italia: Atta-Bravo per l’Udinese, Vlasic per il Torino

Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo questa sera. L’Udinese ha battuto come detto 2-0 la Carrarese con le reti di Atta al 43esimo e Bravo al 59′, chiudendo la pratica con i gialloblù che l’anno scorso hanno chiuso il campionato di Serie B al dodicesimo posto.

Un po’ di difficoltà per il Torino che nel primo tempo ha visto dominare in casa propria il Modena, con grandi fischi da parte del pubblico granata. Nella ripresa però il Toro entra in campo con un piglio diverso e al 52esimo trova la rete decisiva targata Nikola Vlasic.