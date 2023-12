Sorteggio Europei 2024 con l’Italia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per il sorteggio degli Europei 2024 che saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming di questo attesissimo appuntamento. Gli azzurri ad Amburgo sono pronti a scoprire le proprie avversarie nelle fase a gruppi di Euro 2024 in Germania. In fascia uno troviamo Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna, in fascia due troviamo Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria, in fascia tre troviamo Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, quindi in fascia quattro Italia, Serbia, Svizzera e le tre vincitrici dei playoff di marzo. Appuntamento alle ore 18 di sabato 2 dicembre, diretta tv su Sky Sport 24 e su Rai Due in chiaro, diretta streaming su Sky Go e su Rai Play in chiaro, streaming anche sul sito dell’Uefa, diretta testuale su Sportface.

