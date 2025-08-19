Ademola Lookman, dopo una lunghissima telenovela in chiave Inter, è tornato ad allenarsi con l’Atalanta di Ivan Juric

Ademola Lookman è tornato a Bergamo dopo 15 giorni di “vacanza ingiustificata”, anche se possiamo definirla una forma di protesta. Il nigeriano ha provato in tutti i modi di forzare la cessione all’Inter, ma l’attaccante dovrà mettersi l’anima in pace dopo le ultime notizie.

Infatti i meneghini hanno comunicato all’entourage del giocatore che il trasferimento è saltato dunque l’eroe di Dublino ha deciso di rientrare a Bergamo. Ora naturalmente il grande quesito è capire quale sarà il futuro del classe 1997 che è legato alla Dea con un contratto fino al 2027.

Lookman tra Atalanta e cessione: la situazione

Lookman ha ripreso gli allenamenti con l’Atalanta, ma non con il resto del gruppo. Infatti il calciatore sta svolgendo lavoro individuale poiché nelle ultime due settimane ha risolto il problema al polpaccio, impedendogli di allenarsi con il resto della squadra nei primissimi giorni di ritiro.

Quale sarà però ora il futuro del giocatore? Restare a Bergamo mettendosi tutto alle spalle o cercare un’altra sistemazione? Questo è un dilemma che ha bisogno di una risposta definitiva il prima possibile. Occhio però alla finestra dove Atletico Madrid e Arsenal proveranno a sferrare il colpo.