Dopo l’infortunio di Lukaku, il club azzurro accelera per l’attaccante: sondaggio allo United per Zirkzee respinto, ma si apre la pista Hojlund.

Il Napoli si muove con urgenza sul mercato. L’infortunio di Romelu Lukaku, più grave del previsto, obbliga i campioni d’Italia a intervenire per regalare a Conte un nuovo attaccante il prima possibile.

Il primo tentativo, rivolto al Manchester United per Joshua Zirkzee, si è scontrato con un secco no dei Red Devils. Dall’Inghilterra, però, è arrivata un’apertura inaspettata: lo United ha messo sul tavolo il nome di Rasmus Hojlund, attaccante danese finito da settimane nel mirino del Milan. L’operazione non è semplice, ma il club partenopeo valuta seriamente l’opportunità di piazzare un colpo a sorpresa che avrebbe anche un peso simbolico, visto lo “sgarro” ai rossoneri. In più, Hojlund potrebbe disputare la Champions League con il Napoli, cosa che non avverrebbe se si trasferisse alla Juventus.

Il ds Giovanni Manna non si limita però alla pista Hojlund. Restano vive le opzioni estere, con Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace tra i preferiti, mentre in Serie A piacciono Artem Dovbyk, che la Roma valuta in uscita, e Nikola Krstovic del Lecce, sul quale però si è già mossa anche l’Atalanta.

Conte spinge, il Napoli lavora: dopo il forfait di Lukaku, trovare un nuovo bomber è diventata la priorità assoluta del mercato azzurro.