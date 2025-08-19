La UEFA ha diramato le date e gli orari dei sorteggi della Champions, Europa e Conference League: tutte le informazioni

Se i campionati inglese, francese e spagnolo sono già cominciati, ora è il turno della Serie A e della Bundesliga. Una volta che tutte le top leghe europee saranno cominciate, sarà già ora di competizioni europee. La UEFA ha pubblicato oggi il calendario dei sorteggi di Champions, Europa e Conference League.

Il 28 agosto alle ore 18:00 ci sarà il sorteggio della massima competizione europea con i calendari delle partite con date e orari non oltre il 30 agosto. Il giorno dopo, 29 agosto alle ore 13:00, toccherà il sorteggio di Europa League e Conference League con i calendari che verranno pubblicati entro il 31 agosto.

Attesa per le competizioni UEFA: ecco le date del sorteggio

La UEFA ha inoltre comunicato che non ci saranno novità per quanto riguarda il format e il sorteggio. Per la Champions League ci sarà sempre l’estrazione delle squadre con conseguente sorteggio automatica tramite il software delle otto avversarie, due per ogni fasce.

Per quanto riguarda Europa e Conference League, basterà schiacciare il bottone per completare dalla prima all’ultima squadra per gli accoppiamenti. Quest’anno si è deciso di fare un evento combinato con la seconda e la terza competizione europea per dare maggiore risalto.

Ricordiamo che le squadre italiane che prenderanno parte alla Champions League saranno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus mentre in Europa League andranno la Roma per posizionamento in campionato e il Bologna avendo vinto la Coppa Italia. In Conference League ci va la Fiorentina che però deve prima superare il playoff contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr.