Rafa Leao si è infortunato nel corso della sfida di Coppa Italia con il Bari: ecco il bollettino medico dei rossoneri

L’esordio stagionale di Rafael Leao in occasione di Milan-Bari è stato breve ma intenso con 17 minuti conditi da un gol e soprattutto un infortunio. Dopo qualche giorno sono stati fatti gli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro.

Questo significa che Leao salterà sicuramente la prima giornata di campionato contro la Cremonese. Dopodiché il portoghese verrà valutato giorno dopo giorno per capire se sarà disponibile per il match contro il Lecce, sfida valevole per il secondo turno di Serie A prima della sosta Nazionali.

L’obiettivo del Milan è recuperare Leao per la terza giornata di campionato contro il Bologna in casa, un possibile scontro europeo. L’ex Lille ha brillato bel precampionato con un gol e assist contro il Liverpool, doppietta con il Perth Glory e una buona prestazione con il Chelsea.

L’impressione è che con Massimiliano Allegri, arrivato anche all’età di 26 anni, Leao possa trovare la responsabilità necessaria per fare quel passo in avanti che manca da troppi anni. Per ora però si pensa a riposare e recuperare dal trauma elongativo al polpaccio destro.