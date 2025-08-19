Dal 6 al 7 settembre in Repubblica Ceca si disputa la rassegna continentale. L’Italia del DT Colamonici si presenta con una squadra giovane e ambiziosa.

La Federazione Italiana Canottaggio ha ufficializzato i convocati per i prossimi Europei Under 23 di Racice, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre in Repubblica Ceca. Saranno 39 gli azzurri in gara, selezionati dal direttore tecnico Antonio Colamonici e seguiti dall’head coach Giovanni Calabrese con lo staff federale al completo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’Italia sarà rappresentata in tutte le specialità, con una squadra che combina talento e prospettive di crescita internazionale. Oltre agli atleti, lo staff tecnico comprende Claudio Romagnoli, Gianluca Farina, Sabrina Crivello e Federico Vitale, affiancati dai tecnici societari Stefano Melegari e Rocco Pecoraro. Completano la delegazione il medico Stefano Corallo, l’osteopata Flavio Cristofari, il fisioterapista Andrea Giannattasio e il collaboratore Pararowing Simone Raineri.

Massimiliano D’Ambrosi sarà il capodelegazione, con Alda Cama nel ruolo di team manager.

Il gruppo azzurro – che schiera alcuni dei migliori prospetti emersi dalle ultime rassegne nazionali – punta a confermare la tradizione positiva del canottaggio italiano a livello giovanile.

I CONVOCATI

Ecco azzurre e azzurri in gara a Racice: Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Sofia Anastasia Ascalone (RCC Tevere Remo), Giuseppe Bellomo (SC Gavirate), Luca Borgonovo (SC Gavirate), Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Tommaso Cinquantini (SC Varese), Ilaria Colombo (SC Gavirate), Lorenzo Cracco (SC Varese), Angelica Erpini (CC Aniene), Paolo Falossi (SC Cerea), Francesco Garruccio (SC Pontedera), Irene Gattiglia (SC Cerea), Gemma Ghinelli (Rowing Club Genovese), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Jacopo Gregolin (CUS Milano), Andrea Licatalosi (SS Murcarolo), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Giovanni Melegari (SS Murcarolo), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Emanuele Meliani (SC Caprera), Luca Enea Mulas (SC Varese), Eleonora Nichifor (SC Cerea), Giovanni Paoli (SC Firenze), Simone Pappalepore (CUS Torino), Emilio Pappalettera (SC Armida), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna), Sebastiano Renzi (SC Varese), Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo), Anna Scolaro (AC Flora), Melissa Schincariol (SC Cernobbio), Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio), Virgilio Sorrentino (CC Tirrenia Todaro), Aurora Spirito (SC Gavirate), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Igor Zappa (SC Moltrasio), Giulio Zuccalà (SC Lario), Igor Zappa (SC Moltrasio).