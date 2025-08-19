La tennista toscana cede 7-5, 6-4 alla numero 3 del mondo. Per la polacca è l’undicesimo titolo in un Wta 1000, l’azzurra esce tra gli applausi.

Niente tris nei Wta 1000 per Jasmine Paolini, che a Cincinnati si arrende a Iga Swiatek dopo una finale intensa e combattuta. Sul cemento dell’Ohio la numero 3 del mondo ha battuto la toscana, settima testa di serie e ottava del ranking, con il punteggio di 7-5, 6-4, conquistando il suo 24° titolo in carriera e l’undicesimo in un 1000, dietro solo a Serena Williams (13).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Per Paolini resta comunque una settimana da incorniciare, capace di giocare alla pari con una delle dominatrici del circuito e di confermare il suo status di top 10 mondiale. “Sono state due settimane straordinarie dopo un periodo difficile – ha dichiarato l’azzurra –. Ringrazio la Federazione e Federico Gaio che mi ha supportato in questo torneo, oltre a Tathiana Garbin e a tutta la Billie Jean King Cup”.

Un pensiero speciale anche per Sara Errani, amica e compagna di doppio, che si prepara a scendere in campo allo US Open.

La stessa Swiatek, durante la premiazione, ha speso parole di stima per la rivale: “Complimenti per il tuo torneo, Jasmine. Spero di ritrovarti presto in una finale di Slam”.