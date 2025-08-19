Il club azzurro ha annunciato l’acquisto dal Girona: operazione da 18 milioni. “Non ho avuto dubbi davanti alla chiamata del Napoli”, le prime parole del giocatore.

Adesso è ufficiale: Miguel Gutierrez è un nuovo calciatore del Napoli. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet di benvenuto, seguito dal comunicato del club.

Il terzino sinistro, classe 2001, si trasferisce dal Girona per 18 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2030 da 2,3 milioni netti a stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, Gutierrez ha vinto la Youth League nel 2020 segnando in finale contro il Benfica. Dopo l’esordio con i blancos, è passato al Girona nell’estate 2022, collezionando 113 presenze con 6 gol e 18 assist.

Con la nazionale spagnola ha conquistato l’oro olimpico a Parigi 2024, andando anche in rete contro la Repubblica Dominicana. “Non ho avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli – ha dichiarato – la passione della città e dei tifosi è ciò che desideravo”.

Il club azzurro, sistemata la corsia mancina, punta ora a chiudere anche a destra: proseguono i contatti con il Siviglia per Juanlu Sanchez, valutato 17 milioni.