LIVE – Varese-Olimpia Milano, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Varese-Olimpia Milano, sfida valida come diciannovesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La partita di andata aveva chiuso il 2022, e ora, dopo un mese e mezzo, torna il derby lombardo che vale per le zone alte della classifica, nonostante gli uomini di coach Brase stiano ottenendo risultati altalenanti nell’ultimo periodo, tanto da essere scesi fino alla quinta posizione a otto punti dall’EA7 capolista. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 12 febbraio sul parquet del Palasport Lino Oldrini, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VARESE-OLIMPIA MILANO