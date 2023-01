Basket, Final Eight Coppa Italia A1 2023: tabellone e accoppiamenti

Tutto pronto per la definizione di quelli che saranno il tabellone e gli accoppiamenti delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. La competizione andrà come di consueto in scena in mezzo alla stagione regolare, e vedrà sfidarsi le migliori otto del girone di andata. Quest’anno, lo spettacolo sarà di scena al Pala Alpitour di Torino, dal 15 al 19 febbraio 2023. Non indugiamo oltre, quindi: ecco come gli accoppiamenti del torneo.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

TABELLONE COPPA ITALIA A1 BASKET 2023

QUARTI DI FINALE

1° in classifica – 8° in classifica

2° in classifica – 7° in classifica

3° in classifica – 6° in classifica

4° in classifica – 5° in classifica