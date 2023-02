Juventus, Tardelli attacca Pogba: “Comportamento non corretto, deve intervenire Allegri”

Marco Tardelli, intervenuto durante la trasmissione “90° Minuto”, ha attaccato duramente il centrocampista Paul Pogba che nelle scorse ore ha visto prolungarsi il suo periodo di indisponibilità a causa dei problemi fisici. Il campione del mondo di Spagna ’82 ed ex giocatore bianconero però non approva alcune condotte del francese. “Non gioca dallo scorso aprile, non si è voluto operare quando voleva la società per andare al Mondiale però va a sciare mentre i compagni sono in difficoltà – afferma Tardelli – E’ un problema per la Juve, non si sa quando rientrerà e cosa voglia fare. Anche la società non ha idee chiare, dovrebbe intervenire Allegri perchè non si può avere un giocatore del genere a libro paga. Mi dà fastidio il suo comportamento, è scorretto nei confronti dei compagni”