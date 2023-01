Basket, Coppa Italia A1 2023: tutte le combinazioni per la qualificazione alle Final Eight

Ecco tutte le combinazioni per le Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. In vista del turno del weekend di sabato 14 e domenica 15 gennaio, ultima giornata del girone di andata, sono già sette le squadre qualificate: si tratta di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona, Trento, Pesaro, Varese e Venezia. Rimane quindi uno slot libero, con Brescia che ha il destino nelle proprie mani, mentre Sassari, Brindisi e Scafati devono farsi trovare pronte per un eventuale passo falso della Germani. Al di là delle squadre qualificate, però, è fondamentale conoscere anche l’ordine in classifica nei casi di arrivi a pari punti. Eccoli, dunque, come riportati dalla stessa Lega Basket.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

Basket, le combinazioni per le Final Eight di Coppa Italia 2023

ARRIVO A 24 PUNTI

1° Olimpia Milano

2° Virtus Bologna

ARRIVO A 22 PUNTI

1° Tortona

2° Olimpia Milano

3° Virtus Bologna

oppure

2° Tortona

3° Olimpia Milano

ARRIVO A 18 PUNTI

4° Trento

5° Pesaro

6° Varese

7° Venezia

oppure

4° Trento

5° Pesaro

6° Varese

oppure

4° Trento

5° Pesaro

6° Venezia

oppure

4° Trento

5° Varese

6° Venezia

oppure

4° Pesaro

5° Varese

6° Venezia

oppure

4° Trento

5° Pesaro

oppure

4° Trento

5° Varese

oppure

4° Trento

5° Venezia

oppure

4° Pesaro

5° Varese

oppure

4° Pesaro

5° Venezia

oppure

4° Varese

5° Venezia

ARRIVO A 16 PUNTI

4° Trento

5° Pesaro

6° Brescia

7° Venezia

8° Varese

oppure

4° Trento

5° Pesaro

6° Varese

7° Venezia

oppure

5° Trento

6° Pesaro

7° Brescia

8° Varese

oppure

5° Pesaro

6° Brescia

7° Venezia

8° Varese

oppure

5° Trento

6° Brescia

7° Venezia

8° Varese

oppure

5° Trento

6° Pesaro

7° Venezia

8° Brescia

oppure

5° Trento

6° Pesaro

7° Varese

oppure

5° Trento

6° Pesaro

7° Venezia

oppure

6° Trento

7° Pesaro

8° Brescia

oppure

5° Trento

6° Varese

7° Venezia

oppure

6° Trento

7° Brescia

8° Varese

oppure

6° Trento

7° Venezia

8° Brescia

oppure

5° Pesaro

6° Varese

7° Venezia

oppure

6° Pesaro

7° Brescia

8° Varese

oppure

6° Pesaro

7° Venezia

8° Brescia

oppure

6° Brescia

7° Venezia

8° Varese

oppure

6° Trento

7° Pesaro

oppure

6° Trento

7° Varese

oppure

6° Trento

7° Venezia

oppure

6° Trento

7° Brescia

oppure

6° Pesaro

7° Varese

oppure

6° Pesaro

7° Venezia

oppure

6° Pesaro

7° Brescia

oppure

6° Varese

7° Venezia

oppure

7° Varese

8° Brescia

oppure

7° Venezia

8° Brescia

ARRIVO A 14 PUNTI

8° Scafati

9° Brescia

10° Brindisi

oppure

8° Brescia

9° Sassari

10° Scafati

oppure

8° Brindisi

9° Brescia

oppure

8° Brescia

9° Sassari