Basket, programma 19^ giornata Serie A1 2022/2023: date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 19^ giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Treviso-Napoli aprono il turno come unico anticipo di sabato 11 febbraio, mentre domenica 12 ecco tutte le altre partite. Diversi gli incontri di cartello, su tutti il derby lombardo tra Varese e Olimpia Milano, ma anche la prima del Venezia senza De Raffaele, a sfidare Pesaro. Per la Virtus Bologna va sul campo di Reggio Emilia, con la giornata che si chiuderà con Brescia-Sassari. Le assegnazioni dei diritti tv sono cambiate rispetto allo scorso anno, per cui a maggior ragione occorre prestare attenzione alle indicazioni seguenti.

Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite.

PROGRAMMA 19^ GIORNATA SERIE A1

Sabato 11 febbraio

Ore 20:30 – Nutribullet Treviso Basket – Gevi Napoli Basket

Domenica 12 febbraio

Ore 17:00 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Pallacanestro Trieste

Ore 17:30 – Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto Pesaro

Ore 17:30 – Openjobmetis Varese – EA7 Emporio Armani Milano

Ore 18:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Virtus Segafredo Bologna

Ore 18:00 – Givova Scafati – Dolomiti Energia Trentino

Ore 19:00 – Happy Casa Brindisi – Tezenis Verona

Ore 20:30 – Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari