Tennis: la programmazione di febbraio dei giocatori italiani, da Sinner a Berrettini

La programmazione dei tennisti azzurri per quanto riguarda il mese di febbraio. Dopo la trasferta in Oceania terminata con l’Australian Open, i giocatori italiani hanno fatto rientro in patria per prepararsi ai prossimi appuntamenti. Alcuni di loro resteranno in Europa per giocare sul veloce indoor, mentre altri voleranno in Sud America per la gira sulla terra rossa. Andiamo a scoprire la programmazione dei giocatori azzurri, da Sinner a Berrettini, passando per Musetti, Fognini, Sonego e Cecchinato.

TUTTE LE ENTRY LIST AGGIORNATE

JANNIK SINNER – Il classe 2001 è atteso da un tour de force sul cemento indoor europeo. Si parte il 6 febbraio in Francia con l’Atp 250 di Montpellier, mentre la settimana seguente volerà in Olanda per l’Atp 500 di Rotterdam. Farà quindi ritorno in Francia per il torneo di Marsiglia e poi, con ogni probabilità, giocherà anche l’Atp 500 di Dubai (l’entry list non è ancora uscita). Ovviamente l’azzurro è pronto a gestirsi e non è detto che giocherà tutti questi tornei. Sicuramente vorrà sfruttare la superficie a lui favorevole ma è verosimile che, qualora dovesse spingersi avanti in un paio di tornei, gestirebbe le energie rinunciando magari a un altro.

6-12 febbraio: Montpellier (ENTRY LIST)

13-19 febbraio: Rotterdam (ENTRY LIST)

20-26 febbraio: Marsiglia (ENTRY LIST)

27 febbraio-4 marzo: Dubai (non ancora ufficiale)

MATTEO BERRETTINI – Nonostante l’eliminazione prematura all’Australian Open, Matteo Berrettini non giocherà i tornei sul veloce indoor in Europa. Non essendo iscritto a nessun evento fino al 26 febbraio, salvo wild card dell’ultimo momento si dedicherà alla preparazione. Il suo ritorno in campo avverrà dunque a fine mese in un Atp 500 (Dubai o Acapulco) prima di volare negli Stati Uniti per il Sunshine Double.

Fino al 26 febbraio: preparazione

27 febbraio-4 marzo: Dubai o Acapulco (entry list non ancora uscite)

LORENZO MUSETTI – Il tennista di Carrara ha optato per la gira sudamericana, perciò il suo post-Australian Open sarà oltreoceano. Si parte il 13 febbraio con il torneo di Buenos Aires, prima del più prestigioso Atp 500 di Rio de Janeiro la settimana seguente. Ancora da sciogliere invece il dubbio legato all’ultima settimana del mese. L’ipotesi più logica sarebbe vederlo impegnato nell’Atp 250 di Santiago (ultimo torneo sulla terra rossa) ma appare molto più probabile una settimana di stop per tornare ad allenarsi sul veloce e preparare al meglio i tornei di Indian Wells e Miami.

13-19 febbraio: Buenos Aires (ENTRY LIST)

20-26 febbraio: Rio de Janeiro (ENTRY LIST)

27 febbraio-4 marzo: probabilmente preparazione

LORENZO SONEGO – Il percorso del torinese sarà molto simile a quello di Sinner. Sonego tornerà in campo il 6 febbraio a Montpellier, mentre la settimana seguente farà tappa a Rotterdam. La sua strada e quella di Jannik si separeranno nella settimana del 20 febbraio, quando l’altoatesino giocherà Marsiglia mentre Sonego volerà in Qatar per il torneo di Doha. Anche in virtù di ciò, non sarebbe un’utopia vederlo in azione anche a Dubai a fine mese.

6-12 febbraio: Montpellier (ENTRY LIST)

13-19 febbraio: Rotterdam (ENTRY LIST)

20-26 febbraio: Doha (ENTRY LIST)

27 febbraio-4 marzo: Dubai (non ancora ufficiale)

FABIO FOGNINI – Nella speranza che l’infortunio che ha condizionato la trasferta australiana lo lasci in pace, Fabio andrà in Sud America a caccia di punti in ottica ranking. L’azzurro debutterà in Argentina, a Cordoba, e poi a Buenos Aires. Sarà quindi ai nastri di partenza dell’Atp 500 di Rio de Janeiro, mentre non è ancora noto cosa sceglierà di fare prima del Sunshine Double. Nel suo caso, non è da escludere una partecipazione al torneo di Santiago.

6-12 febbraio: Cordoba (ENTRY LIST)

13-19 febbraio: Buenos Aires (ENTRY LIST)

20-26 febbraio: Rio de Janeiro (ENTRY LIST)

27 febbraio-4 marzo: Santiago o preparazione

MARCO CECCHINATO – Scelta inevitabile per il tennista palermitano, che tornerà a destreggiarsi sulla ‘sua’ terra rossa in Sud America. Marco giocherà il torneo di Cordoba, poi quello di Buenos Aires – dove al momento è fuori di sette posti dal tabellone principale – e quello di Rio de Janeiro – dove il main draw è distante quattro posti. Infine, dovrebbe prendere parte anche al torneo di Santiago in Cile, in cui il campo di partecipazione è leggermente inferiore e avrà ancora più chance di conquistare punti importanti.

6-12 febbraio: Cordoba (ENTRY LIST)

13-19 febbraio: Buenos Aires (ENTRY LIST)

20-26 febbraio: Rio de Janeiro (ENTRY LIST)

27 febbraio-4 marzo: Santiago (non ancora ufficiale)