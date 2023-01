Olimpiadi Parigi 2024, Hidalgo: “Sì a russi e bielorussi ma come atleti neutrali”

Agli atleti di Russia e Bielorussia non dovrebbe essere impedito di prendere parte ai Giochi Olimpici del 2024, a patto che lo facciano sotto lo status di neutrali. Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, ha aperto alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi nonostante l’appello del presidente ucraino Zelensky al Cio perché impedisca loro di essere presenti nella capitale francese. “Penso che l’Olimpiade sia un momento di sport e non dovremmo privare gli atleti della competizione Ma penso che non debba esserci una delegazione sotto la bandiera russa, potrebbero competere come neutrali anche se spero che la guerra in Ucraina appartenga al passato da qui a quando ospiteremo i Giochi”. Ieri il Cio ha diramato una nota per mettere in chiaro che “a nessun atleta dovrebbe essere vietato di competere solo per il passaporto”, mostrando apprezzamento per il via libera del Consiglio olimpico asiatico alla partecipazione di russi e bielorussi agli eventi di qualificazione per Parigi. Da Losanna, inoltre, hanno sottolineato che “una larga maggioranza” fra membri Cio, rappresentanti di Federazioni e Comitati olimpici consultati si è detta favorevole alla loro presenza a Parigi. “I governi non devono decidere quali atleti possono partecipare alle competizioni e quali no”, fermo restando il rispetto dei valori della Carta Olimpica che sbarrerebbero la strada a coloro i quali hanno attivamente sostenuto la guerra in Ucraina. Spetterà dunque alle Federazioni internazionali stabilire quali atleti possono prendere parte ai Giochi del 2024.