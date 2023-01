Quando finisce il calciomercato a gennaio 2023? Data e orario

Il 31 gennaio alle ore 20 chiuderà la finestra invernale di calciomercato in Serie A. Una sessione, fin qui, poco movimentatat per le squadre italiane, a differenza per la Premier League che ha mosso già una cifra record di oltre 400 milioni. Al momento l’affare che agita i club italiani è quello relativo al futuro di Nicolò Zaniolo, dopo lo strappo con la Roma. Il Bournemouth ha fatto un’offerta, lui però vuole il Milan. C’è tempo ancora fino alle 20:00 del 31 gennaio.