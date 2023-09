Nazionale, Gravina: “Contattato Buffon da prima che si ritirasse, onorerà al meglio il suo incarico”

“Sabato scorso abbiamo parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra, una storia che non si può fermare. Oggi è un’altra bellissima giornata, uno dei monumenti della nostra storia torna finalmente a casa. Da oggi, dal 1° settembre se volete, Gigi Buffon è il nuovo capo delegazione della Nazionale”. Queste le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, nel corso di una conferenza stampa in cui è stato presentato come capodelegazione del team azzurro Gianluigi Buffon. “Come avevo annunciato – continua Gravina riguardo la scelta del capo delegazione – quello dl capo delegazione è un ruolo che rientra nelle prerogative del sottoscritto e sono particolarmente orgoglioso di dare questo testimone a Gigi Buffon. Ho contattato Buffon prima che smettesse di giocare. Quando abbiamo parlato lui mi ha ricordato due persone che hanno ricoperto il suo ruolo, Gigi Riva e Gianluca Vialli, due uomini dalle grandi capacità umane. Lo ringrazio per aver accettato l’incarico. Come presidente federale con questo scelte penso di aver fatto il massimo per onorare la maglia azzurra”.