Sanremo 2024, scaletta quarta serata cover: orari cantanti e ospiti, ecco a che ora finisce

La scaletta completa della quarta serata di Sanremo 2024: ecco le anticipazioni, gli orari dei 30 cantanti in gara, dei loro ospiti per i duetti e degli ospiti non musicali della kermesse, con lo svolgimento passo dopo passo di venerdì 9 febbraio, nella serata dedicata alle cover. Pausa di un giorno dalla gara con le canzoni inedite e come di consueto al venerdì ci sono le cover, che verranno realizzate dagli artisti in gara insieme a uno o più ospiti in duetto. Non solo: nei pdf diffusi dalla tv di Stato che vi mostriamo di seguito, sono previsti gli orari esatti di ogni esibizione, ma anche le anticipazioni sui siparietti di Amadeus e sui momenti dedicati agli ospiti, uno su tutti Pecco Bagnaia. La co-conduttrice di questa quarta serata è Lorella Cuccarini. La serata si chiuderà alle ore 2.10 circa. Ecco di seguito tutte le informazioni.

