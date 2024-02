Sanremo 2024, a che ora canta Angelina Mango nella serata cover? Orario preciso, ospite duetto e come vederlo in tv

A che ora canta Angelina Mango stasera? Ecco l’orario preciso e come vedere in tv l’esibizione della cantante in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover. La figlia d’arte, lucana doc e già in testa alle classifiche (e papabile vincitrice all’Ariston) con la canzone La Noia, per la serata delle cover di stasera farà emozionare tutti, visto che canterà La Rondine, grande successo del padre, Pino Mango, prematuramente scomparso alcuni anni fa ma sempre nel cuore di tutti. Lo farà accompagnata dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. Secondo la scaletta, Angelina Mango si esibirà per sedicesima, dunque esattamente a metà serata. Per non perdersi la canzone di Angelina, bisognerà dunque sintonizzarsi su Rai Uno, o in alternativa su Rai Play: l’orario preciso in cui canterà è intorno alle 23.44 stando alla scaletta ufficiale.

LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA

A CHE ORA CANTA GEOLIER

A CHE ORA CANTA ANNALISA