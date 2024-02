Montepremi Sanremo 2024: quanto guadagnano i cantanti e gli ospiti del Festival

Il montepremi, i soldi e quanto guadagnano i cantanti e gli ospiti al Festival di Sanremo 2024, la storica kermesse canora giunta alla sua 74esima edizione, in programma dal 6 al 10 febbraio. Per il quinto anno di fila il conduttore sarà Amadeus, mentre come co-conduttori troviamo Marco Mengoni, Teresa Mannino, Fiorello, Lorella Cuccarini e Giorgia. Andiamo allora a scoprire, per quel che è dato sapersi, i guadagni e i soldi con il montepremi del Festival all’Ariston.

MONTEPREMI E GUADAGNI SANREMO 2024

Ma quanto guadagnano i cantanti e il vincitore di Sanremo 2024? Come ogni anno, non risultano premi in denaro per i cantanti che partecipano alla gara, ma soltanto un rimborso spese a cinque cifre, così come da tradizione decennale. La visibilità e la possibilità di promuovere la propria musica sono il vero e unico premio per i 30 artisti in gara, discorso invece ovviamente diverso invece per quei cantanti, attori, sportivi o altri ospiti nelle varie serate: per diversi di loro è infatti previsto un gettone di presenza che si aggira intorno ai 50.000 euro stando alle scorse edizioni, ma che variano in base alla consistenza dell’ospite in questione e al cachet.

Veniamo invece ai guadagni di Amadeus, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024. Il cachet, secondo La Stampa e altre fonti ben informate, si aggirerebbe intorno ai 700.000 euro per le cinque serate, dunque una cifra che in caso sarebbe più alta rispetto agli scorsi anni. Per motivi di privacy, va ricordato, i compensi e i guadagni non sono resi noti. La presunta cifra per i co-conduttori si potrebbe invece aggirare tra i 150.000 e i 200.000 euro: sempre La Stampa sottolinea come Marco Mengoni sia più pagato rispetto a Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino.