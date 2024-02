Sanremo 2024, a che ora canta Annalisa nella serata cover? Orario preciso, ospite duetto e come vederlo in tv

A che ora canta Annalisa stasera? Ecco l’orario preciso e come vedere in tv l’esibizione della cantante in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover. La cantante ligure, tra le candidate alla vittoria finale, questa sera non proporrà la sua “Sinceramente”, già tormentone sicuro fino all’estate, ma per l’appuntamento del venerdì con la serata delle cover si presenterà sul palco dell’Ariston insieme a La Rappresentante di Lista con il Coro Artemia e intonerà Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics. Secondo la scaletta, Annalisa si esibirà per seconda, dunque di fatto in apertura di serata. Per non perdersi la canzone di Annalisa, bisognerà dunque sintonizzarsi su Rai Uno, o in alternativa su Rai Play: l’orario preciso in cui canterà è intorno alle 20.59 stando alla scaletta ufficiale.

LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA

A CHE ORA CANTA GEOLIER

A CHE ORA CANTA ANGELINA MANGO