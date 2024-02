Regolamento Sanremo 2024, come funzionano le serate e la votazione: tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto per la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, ecco allora di seguito il regolamento completo delle cinque serate in programma. Da martedì 6 a sabato 10 febbraio, ogni sera a partire dalle ore 20.40 su Rai 1 al Teatro Ariston si esibiranno qualcosa come 30 cantanti. Il conduttore per il quinto anno consecutivo è Amadeus, co-conduttori della kermesse canora Giorgia, Fiorello, Marco Mengoni, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Andiamo allora a scoprire il regolamento dettagliato di questa edizione del 2024.

Cominciamo con ordine: la prima serata, in programma martedì 6 febbraio, prevede l’esibizione di tutti e 30 gli artisti in gara, in una scaletta determinata dal sorteggio per l’uscita degli artisti sul palco dal primo al trentesimo. Si prevede dunque di fare tarda notte, visto che ci sono anche ulteriori spazi dedicati agli ospiti e ai consueti siparietti. Nelle serate di mercoledì 7 e giovedì 8, invece, canteranno quindici artisti in una serata e quindici artisti nell’altra serata, e verranno pertanto riproposte le canzoni. Venerdì 9 febbraio spazio alla serata delle cover: gli artisti in gara, accompagnati da uno o più ospiti, interpreteranno celebri canzoni del passato e ci sarà un vincitore ad hoc per questo appuntamento. Infine, sabato 10 febbraio, la serata finale in cui si esibiranno nuovamente i 30 artisti in gara con la loro canzone sanremese, i primi 5 canteranno nuovamente e sarà possibile votare solo per il quintetto che dunque si giocherà la vittoria finale.

Ma come funziona con le votazioni in base alle serate? “Nella prima serata di martedì 6 febbraio 2024 è prevista l’interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 30 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio 2024 è prevista l’interpretazione-esecuzione di 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi 15 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Nella terza serata di giovedì 8 febbraio 2024 è prevista l’interpretazione-esecuzione delle altre 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi altri 15 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Alla fine della terza serata, sarà mostrata anche una nuova classifica: la media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti complessivamente nelle tre Serate determinerà infatti una classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara. Nella quarta serata di venerdì 9 febbraio 2024 è prevista l’ interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 30 Artisti in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2023. Gli Artisti – che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e dovranno esibirsi insieme ad artisti (compresi tra questi anche “gruppi”) loro Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri) – saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo ad una classifica di Serata dei 30 Artisti. L’Artista primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della Serata. Non solo: la media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà poi una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara. Andiamo infine ad analizzare la serata finale: nella quinta serata di sabato 10 febbraio 2024 è prevista l’interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. Verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni/Artisti determinatasi al termine della precedente quinta serata. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti. Verranno comunicati al pubblico le canzoni/Artisti alle prime 5 posizioni della nuova classifica generale. Le suddette prime 5 canzoni verranno riproposte, in tutto o in parte, dai rispettivi Artisti attraverso esecuzione dal vivo o registrazione audio video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (i) del pubblico con il Televoto, (ii) della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (iii) della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2024. Verranno proclamate anche le canzoni/Artisti classificatesi seconda, terza, quarta e quinta”.

Sanremo 2024, novità e modifiche al regolamento

Va inoltre ricordato che la Rai si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare in corsa il regolamento e le comunicazioni sulle classifiche. C’è anche una novità interessante: “sia nel corso della Seconda che della Terza Serata, i 15 Artisti la cui esibizione non è prevista parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per presentare ognuno l’esibizione di un altro tra i 15 Artisti impegnati in gara in Serata. L’associazione tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti interpreti durante le due Serate avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo preferibilmente durante le conferenze stampa giornaliere previste nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2023”.