Regolamento FantaSanremo 2024: come vedere la classifica, punteggi, quotazioni e come funziona

Tutto pronto per la nuova edizione del FantaSanremo, l’ormai noto e fortunato gioco gratuito che consente agli appassionati di Sanremo 2024 di sfidarsi in una competizione divertente e coinvolgente. Ciascun giocatore, entrando nel sito che vi linkiamo di seguito, sceglierà cinque artisti tra quelli in gara e nomina tra questi un capitano, formando così la squadra. Si può aderire alla Lega privata insieme agli amici, contemporaneamente si può anche sfidare l’Italia intera. Andiamo allora a scoprire come vedere la classifica, come funziona con l’assegnazione dei punteggi e il regolamento complessivo.

Regolamento e classifica FantaSanremo 2024

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, in cui ci sono tutte le informazioni su classifica, punteggi, regolamento e su come funziona il gioco (e il regolamento può cambiare in corsa ma sempre entro l’inizio della kermesse), “ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi (che sono come i crediti da poter spendere, in onore al recordman di conduzioni del Festival) per acquistare 5 degli artisti in gara. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro. È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 05 febbraio 2024 alle ore 23.59 (salvo proroghe). I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà alla FIF² che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo. L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato). I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati. Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festivàl. Per palco vengono considerati il palcoscenico, le scalinate, le scale e le aree destinate all’orchestra. Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all’artista stesso. Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione. Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti”.

Passiamo infine al resoconto dettagliati di bonus e malus: in basso troverete il link completo con tutti i bonus su una serie di avvenimenti speficifici, alcuni di questi ironici e simpatici, di seguito invece vi proponiamo soltanto quelli relativi alla classifica finale. Bonus posizioni in classifica: 1° classificato +100 pt, 2° classificato +75 pt, 3° classificato +60 pt, 4° classificato +50 pt, 5° classificato +40 pt, 6° classificato +36 pt, 7° classificato +32 pt, 8° classificato +28 pt, 9° classificato +24 pt, 10° classificato +20 pt, 11° classificato +16 pt, 12° classificato +12 pt, 13° classificato +8 pt, 14° classificato +4 pt, 15° classificato 0 pt, 16° classificato -2 pt, 17° classificato -4 pt, 18° classificato -6 pt, 19° classificato -8 pt, 20° classificato -10 pt, 21° classificato -12 pt, 22° classificato -14 pt, 23° classificato -16 pt, 24° classificato -18 pt, 25° classificato -20 pt, 26° classificato -22 pt, 27° classificato -24 pt, 28° classificato -26 pt, 29° classificato -28 pt, 30° classificato +30 pt.