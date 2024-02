Sanremo 2024, a che ora canta Geolier nella serata cover? Orario preciso, ospite duetto e come vederlo in tv

A che ora canta Geolier stasera? Ecco l’orario preciso e come vedere in tv l’esibizione del cantante in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover. Il cantante napoletano, in testa a tutte le classifiche e primo candidato – a sorpresa – per la vittoria della kermesse – mette da parte il dialetto napoletano della sua I p’ me, tu p’ te e nella serata delle cover canterà insieme Gigi D’Alessio, Gué e Luché un medley dal titolo Strade. Secondo la scaletta, il cantante campano si esibirà per quindicesimo, dunque a metà serata. Per non perdersi la canzone di Geolier, bisognerà dunque sintonizzarsi su Rai Uno, o in alternativa su Rai Play: l’orario preciso in cui canterà è intorno alle 23.25 stando alla scaletta ufficiale.

LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA

A CHE ORA CANTA ANNALISA

A CHE ORA CANTA ANGELINA MANGO