Sanremo 2024, duetti quarta serata: l’ordine di uscita e la lista completa

A Sanremo 2024 è già tempo di quarta serata. Sul palco dell’Ariston, dopo aver ascoltato due volte le canzoni in gara quest’anno, il venerdì come da tradizione è dedicato alle cover, con i 30 artisti che verranno accompagnati da altrettanti ospiti d’eccezione. Di seguito l’ordine in cui si esibiranno gli artisti in questo venerdì 9 febbraio, con anche i nomi di coloro che li presenteranno.

LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA

A CHE ORA CANTA ANNALISA

A CHE ORA CANTA ANGELINA MANGO

A CHE ORA CANTA GEOLIER

REGOLAMENTO SANREMO 2024

REGOLAMENTO FANTASANREMO

MONTEPREMI SANREMO 2024

COME FUNZIONA IL TELEVOTO DI SANREMO 2024

ORDINE DI USCITA QUARTA SERATA