Errani-Pliskova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2024

Sara Errani se la vedrà contro Karolina Pliskova nei quarti di finale del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città rumena. Un bel periodo per la veterana tennista azzurra, che dopo il titolo vinto in doppio pochi giorni fa a Linz in coppia con Jasmine Paolini torna nei quarti di finale di un torneo del circuito maggiore a più di due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta. Tabellone un po’ beffardo, dato che dopo aver eliminato la seconda testa di serie del torneo ora si ritrova un ostacolo che a questi livelli c’entra poco o nulla. Karolina Pliskova ha avuto un 2023 difficile, ma pare in ripresa e senza dubbio può essere considerata la favorita per la vittoria finale del torneo.

Errani e Pliskova scenderanno in campo venerdì 9 febbraio come 4°match dalle 13:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 254. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Errani e Pliskova, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.